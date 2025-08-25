Caen los dos responsables de herir de bala a una menor en Edomex; su salud es delicada

Comparta este artículo

Zumpango, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el avance en el caso de la agresión con arma de fuego que dejó a una menor de edad gravemente herida el pasado 14 de agosto. Dos individuos, identificados como Hugo Edgar 'N' y Rodolfo 'N', fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos que se les imputan ocurrieron en una vivienda de la colonia Nuevo Paseos de San Juan, en el municipio de Zumpango. De acuerdo con la carpeta de investigación, los acusados, presuntamente en compañía de un tercer cómplice, ingresaron al inmueble y accionaron sus armas de fuego. Durante el ataque, una de las balas alcanzó a una menor que se encontraba en el lugar, causándole lesiones de gravedad.

La joven fue trasladada a un hospital donde recibió atención médica, y actualmente su estado de salud sigue siendo delicado. Tras el atentado, las autoridades lograron la detención de Hugo Edgar 'N' y Rodolfo 'N', quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Después de presentar las pruebas iniciales recabadas, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso legal en su contra.

Como parte de esta resolución judicial, se les dictó prisión preventiva oficiosa, lo que significa que ambos implicados permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona durante el transcurso del juicio. Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía estatal deberá robustecer las pruebas y esclarecer el móvil del ataque.

Actualmente, la FGJEM maneja dos líneas de investigación principales. La primera, basada en testimonios iniciales, apunta a que la agresión pudo derivarse de un intento de robo. Sin embargo, una segunda hipótesis sugiere que el inmueble podría estar vinculado a actividades de venta de narcóticos, lo que habría motivado el ataque. La Fiscalía mexiquense seguirá con las diligencias para confirmar los hechos y determinar las causas.

Fuente: Tribuna y FGJEM