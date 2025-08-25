Ciudad Obregón: Un hombre detenido tras cateo a casa usada como 'tiradero' de drogas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Diferentes corporaciones de seguridad realizaron un operativo en Ciudad Obregón que derivó en el aseguramiento de una persona y diversos indicios relacionados con el narcomenudeo. La acción tuvo lugar en la calle Estambre de la colonia Primavera, donde fue detenido Martín Osiel 'N', de 23 años de edad, a quien se le aseguraron 12 envoltorios de una sustancia con las características de la metanfetamina.

Todos los indicios y el imputado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias de ley y acreditar la naturaleza del narcótico, lo que será una prueba fundamental durante la audiencia. Este caso fue iniciado con base en una orden de investigación que permitió localizar el domicilio utilizado presuntamente como 'tiradero'; en el sitio se logró cumplimentar la orden y asegurar los indicios mencionados.

En el lugar estuvieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que "con este resultado refrenda su compromiso con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública".

Hace unos día, autoridades de Sonora lograron la captura de dos probables narcomenudistas y el aseguramiento de envoltorios de narcóticos en el municipio de Cajeme. Esto sucedió durante un operativo en cumplimiento a una orden de investigación, realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

El cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Bernabé Navarro, de la colonia Centro, en el ejido Francisco Javier Mina, conocido también como Campo 60. Como resultado de esta acción, se logró la detención de Ángel Guadalupe 'N', de 21 años de edad y Lucía Guadalupe 'N', de 34 años, quienes fueron encontrados en posesión de 12 envoltorios confeccionados en plástico, cuyo contenido es una sustancia con las características de la metanfetamina.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora