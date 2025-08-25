Confirman bloqueos carreteros en Sinaloa; grupos criminales despojan vehículos

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- A través de un comunicado en la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que existen bloqueos carreteros en las inmediaciones del municipio de Escuinapa, tanto en la carretera Internacional México 15 libre como en la autopista Mazatlán-Tepic. La dependencia señaló que, según informes preliminares, los actos violentos son autoría de grupos de la delincuencia organizada y que ya se trabaja para restablecer el orden en las zonas afectadas.

Según datos preliminares proporcionados por la corporación policiaca, los vehículos de carga pesada han sido despojados por parte de integrantes de grupos criminales. En tanto, la SSPE exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por dichos caminos y así evitar ponerse en riesgo. Desde hace unas horas, videos en redes sociales han mostrado los disturbios que se registran en la entrada y salida al municipio de Escuinapa, al sur del estado de Sinaloa.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran en el lugar, implementando un fuerte operativo para liberar las vías a la brevedad. Continuaremos informando", se puede leer al final de la publicación realizada por la institución.

En el mencionado sector trascendió que se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que se reportaron presuntos enfrentamientos armados entre criminales y autoridades. Como respuesta a estos sucesos registrados este lunes 25 de agosto de 2025, las casetas de cobro de El Vainillo y Acaponeta fueron cerradas temporalmente, tal y como lo dio a conocer el portal Los Noticieristas.

El cierre de estas casetas ha generado incertidumbre entre transportistas y automovilistas que se desplazan por el corredor del Pacífico, una de las vías de comunicación más importantes entre Sinaloa y Nayarit", explicó el medio citado.

Se espera que autoridades de Sinaloa presenten avances en las próximas horas, pero hasta el momento se ha reportado la presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Marina Armada de México en ambos accesos con la finalidad de desalojar el paso, así como salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui