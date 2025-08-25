Darwin Daniel secuestró a una persona menor, la amarró y la golpeó en casa de Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad, Darwin Daniel 'N' fue arrestado y vinculado a proceso. Durante la audiencia inicial, el juez resolvió vincularlo a proceso, imponiendo también prisión preventiva justificada, y fijando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Las investigaciones determinaron que el crimen sucedió, entre los días 18 y 23 de julio de 2023, el acusado retuvo a la víctima de entonces 15 años en un domicilio de la colonia Nuevo Milenio, en Nogales, donde mediante violencia física la golpeó y amenazó de muerte en caso de intentar escapar, vulnerando su libertad personal. Posteriormente, entre los meses de septiembre a noviembre de 2024, en la mismo casa, volvió a someter a la víctima, ya de 16 años.

En esta ocasión la amarró, le vendó los ojos, la golpeó en diversas partes del cuerpo y la amenazó de muerte si intentaba huir. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "reafirma su compromiso inquebrantable de investigar con firmeza delitos que atenten contra la libertad e integridad de niñas, niños y adolescentes, llevando a los responsables ante la justicia y garantizando la protección de los derechos de las víctimas".

Otro caso de secuestro sucedió recientemente en Nogales. La Fiscalía de Sonora informó el pasado sábado que pudo llevar ante un juez a Jazlin Paulina 'N', mujer que es señalada por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad agravada, en agravio de una fémina a la que mantuvo retenida y expuesta a diversas agresiones físicas y psicológicas. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Bellavista.

Derivado de la investigación de caso se pudo constatar que el 3 de julio del 2025, a las 18:15 horas aproximadamente, Jazlin Paulina 'N' obligó a la víctima a subir de forma violenta a un vehículo sedán color negro, cuando se encontraban en la colonia mencionada. Una vez a bordo, la imputada trasladó a la afectada, en contra de su voluntad, a un domicilio del mismo sector y la mantuvo cautiva y bajo agresiones por varias horas.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora