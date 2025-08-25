Detienen a un hombre acusado de golpear en la cabeza a una menor en Coahuila

Comparta este artículo

Torreón, Coahuila.- La mañana de este lunes 25 de agosto de 2025 se efectuó la detención de un hombre identificado como Reyes 'N', de 45 años de edad, por parte de elementos de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila. Presuntamente, el detenido es acusado de agredir físicamente a un niña, en hechos registrados en la colonia Cuca Orona. Vecinos del sector denunciaron que el sujeto presenta este tipo de comportamiento.

Según información proporcionada por autoridades locales, la madre de la menor presenció cómo el individuo, quien se encontraba en la calle Genaro Vázquez, le propinó un golpe en la cabeza a su hija sin motivo aparente. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el supuesto agresor se mostraba alterado y gritando obscenidades en plena vía pública. Posteriormente, la fémina solicitó el apoyo por parte de los uniformados.

Cansada de la situación, la madre de la menor de edad solicitó la intervención de las autoridades, lo que llevó a la detención del presunto agresor. Este incidente ha sacado a la luz un patrón de comportamiento violento por parte del detenido, que ha causado preocupación entre los residentes del sector", explicó el medio Telediario con respecto a este caso.

Habitantes de la demarcación aprovecharon la presencia policial y señalaron a Reyes 'N' de haber agredido a menores y adultos del área anteriormente, por lo que el arresto del hombre representa un alivio para las personas que residen en la colonia Cuca Orona. Una vez aprehendido, los policías municipales presentaron al infractor ante la autoridad judicial, quien se encargará de determinar su situación legal, con base en las investigaciones correspondientes.

A través de un comunicado, la Policía Municipal de Torreón reiteró su compromiso de responder a los llamados de auxilio y trabajar para garantizar la seguridad y la paz social en todas las colonias de la región. En otro caso similar suscitado en el municipio, Rodolfo 'N' fue detenido por agredir y causar lesiones de gravedad a su hijo con el cargador de un celular. El menor presentó un traumatismo craneoencefálico leve y una herida en la ceja izquierda.

Fuente: Tribuna del Yaqui