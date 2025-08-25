Filtran FOTO inédita de 'El Hummer', vinculado al asesinato de Valentín Elizalde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jaime González Durán, alias 'El Hummer', es conocido por ser uno de los miembro fundadores del cártel de Los Zetas, grupo criminal en el que se desempeñó como jefe de plaza en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, controlando toda actividad relacionada con el tráfico de drogas. Posteriormente, González Durán fungió como comandante regional en Reynosa, Miguel Alemán y Reynosa, según informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Además de ser considerado como uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, 'El Hummer' ha sido vinculado a uno de los episodios más tristes en la historia de la música regional mexicana. Él fue relacionado con el asesinato de Valentín Elizalde, cuando este salía de una presentación en un palenque de Reynosa, una zona que era controlada en ese momento por el capo. Dentro de su repertorio de esa noche, 'El Gallo de Oro' incluyó el tema A mis enemigos, lo cual habría desatado la molestia del líder criminal.

Más de 70 casquillos percutidos se encontraron en el lugar del homicidio y el único sobreviviente del atentado fue Fausto 'Tano' Elizalde, primo del fallecido cantante. A dos años de la muerte de 'El Vale', la Secretaría de Marina (Semar) efectuó la detención de Raúl Hernández Barrón, señalado como el presunto autor material de la muerte del artista de 27 años de edad. 'El Flander I', como se le conocía al sicario, habría declarado que González Durán fue quien ordenó el asesinato de Elizalde aquel 25 de noviembre de 2006.

En noviembre de 2008, la Policía Federal de Tamaulipas capturó a 'El Hummer'. En México enfrentó múltiples condenas: 35 años por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, 16 años y medio por lavado de dinero, y más de 21 años por violaciones a la ley de armas. En octubre de 2022 fue extraditado a Estados Unidos, para responder por cargos federales en el Distrito de Columbia. En febrero de 2025 se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana hacia territorio estadounidense.

Finalmente, una corte federal del Distrito de Columbia sentenció a Jaime González Durán a 35 años de prisión, además del decomiso de aproximadamente 792 millones de dólares en bienes. Actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Con su condena en suelo estadounidense se cerró uno de los capítulos más tristes en la historia de la música mexicana, la cual hasta la fecha se sigue recordando por el gran legado que dejó Valentín Elizalde a lo largo de su trayectoria.

Filtran foto inédita de 'El Hummer'

Hace unos días comenzó a circular una presunta fotografía inédita de Jaime González Durán. A través de la red social X se puede apreciar una imagen antigua en la que supuestamente aparece 'El Hummer' junto a dos niñas, de quienes se desconoce su identidad. Por el momento no se tienen datos oficiales sobre la procedencia del material ni tampoco acerca de su autenticidad.

Presunta fotografía inédita de Jaime González Durán, alias 'El Hummer'.

Fuente: Tribuna del Yaqui