FOTOS: Dos accidentes vehiculares en Hermosillo dejan tres lesionados y bardas desplomadas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 25 de agosto de 2025, alrededor de las 06:00 horas, ocurrió un fuerte e impactante accidente sobre el bulevar Luis Encinas, justo en el punto donde se encuentra la Universidad de Sonora (Unison), ubicada en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el vehículo se estrelló contra una barda de la institución y, debido a esto, terminó por derribar la reja.

A la escena arribaron elementos de la Policía Municipal y también paramédicos a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. En cuanto a la víctima, se sabe que resultó con algunas lesiones; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles, aunque, en caso de que surjan, te los haremos saber a través de nuestro medio de comunicación TRIBUNA.

Además, según medios locales, la unidad corresponde a un Nissan Versa blanco y, al parecer, el afectado es un conductor de aplicación que perdió el control. No obstante, es importante destacar que las investigaciones apenas comenzaron y se cree que todo fue simplemente un incidente. En otro asunto, durante algunas horas la vialidad se vio afectada y personal de Seguridad Municipal tuvo que dirigir el tránsito.

Los involucrados fueron rescatados

Otro accidente

Por su parte, en el lado norte de la ciudad se registró un aparatoso choque aproximadamente a las 06:30 horas sobre el bulevar Gilberto Escobosa y la calle Misión de Altar. La situación fue muy similar a la anterior, pues en este caso una Cherokee se estrelló contra una barda. Los dos involucrados quedaron prensados dentro, por lo que el Cuerpo de Bomberos y los paramédicos de la Cruz Roja iniciaron la labor de rescate.

Están a salvo

Para liberar a los ocupantes se utilizaron las conocidas "quijadas de la vida" y fue necesario cortar el techo del vehículo para ponerlos a salvo. De igual manera, los heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital General del Estado de Sonora para que recibieran atención médica. Finalmente, se hace un llamado a conducir con precaución y a respetar siempre las señales de tránsito, con el fin de evitar cualquier percance que ponga en riesgo lo más valioso: la vida.

Fuente: Tribuna