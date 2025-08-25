FUERTE VIDEO: Hombre es SALVADO de ser arrastrado por un arroyo en Nogales; acompañante no ha sido localizado

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Con todas sus fuerzas, un hombre se aferró a vivir, pues estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente del agua al quedar en un arroyo, esto tras las intensas lluvias en la ciudad fronteriza de Nogales. El hecho generó una gran movilización policiaca y de diversas corporaciones de rescate que lo apoyaron con una retroexcavadora; aquí los detalles de lo que quedó registrado en un fuerte video. Cabe señalar que hay una persona que no ha sido localizada y otra mujer que logró salir del arroyo por sus propios medios.

Este lunes 25 de agosto de 2025, se registró una intensa lluvia en la ciudad fronteriza de Nogales, lo que generó que el agua corriera por las distintas calles y los diferentes arroyos. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, fue un joven de 20 años el que fue rescatado de un arroyo de la calle 5 de Febrero y Obregón. Según lo dado a conocer, Jesús Francisco V.G., un sujeto conocido como 'El Barbas' y una mujer más se encontraban en la zona cuando el nivel del agua subió repentinamente. La mujer logró salir por sus propios medios; el joven fue rescatado, pero la otra persona no consiguió escapar y hasta ahora no se sabe de él.

Elementos de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para auxiliar al joven antes de que se lo llevara la corriente. Para apoyar a la persona, se usó una retroexcavadora; el joven se agarró de la máquina para poder ser sacado del agua. En el video se ve cómo la máquina levanta al joven y lo lleva a un lugar seguro; posteriormente, los cuerpos de rescate apoyaron al hombre con los primeros auxilios. Las personas que lograron salir contaron que todo sucedió en minutos.

La mujer fue identificada como Vianey; relató que fueron sorprendidos por la corriente del arroyo y, al intentar escapar, se vieron bloqueados por un refrigerador que arrastraba el agua. En ese momento, ella logró ponerse a salvo, mientras que su pareja tuvo que ser rescatada por socorristas. Aseguró que 'El Barbas' quiso ayudarlo, pero no logró salir del embovedado. Las autoridades de Nogales dieron a conocer que se avisaron a las autoridades de Estados Unidos de Nogales, Arizona, porque se desconoce si la persona que no logró ser rescatada pudo haber sido arrastrada por la fuerza del agua hacia esa zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui