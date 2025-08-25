Golpe al narco en México: Cae 'El Chalamán’, operador del CJNG y familiar de 'El Mencho'

Comparta este artículo

Villa de Álvarez, Colima.- Este lunes 25 de agosto se confirmó un nuevo golpe al crimen organizado en México. Un operativo coordinado por diversas instituciones de seguridad federales y estatales permitió la captura en Colima de José Luis 'N', identificado como 'El Chalamán', presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiar cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', señalado como líder de esta organización criminal.

De acuerdo con la información confirmada por el Gabinete de Seguridad, la detención se realizó sobre la avenida Benito Juárez, en el municipio de Villa de Álvarez, derivado de labores de inteligencia que permitieron ubicar sus movimientos en la zona conurbada de Colima capital.

Autoridades confirmaron la captura de 'El Chalamán'. Foto: Facebook

Las autoridades detallaron que contra el detenido existía una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos (EU), país que lo reclama por presuntos delitos contra la salud y asociación delictuosa. El procedimiento legal para este fin ya fue iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Así fue el operativo de seguridad contra 'El Chalamán'

En la movilización participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según señala el reporte.

De manera conjunta, las corporaciones desplegaron un operativo discreto que culminó con la localización e interceptación del vehículo en el que viajaba 'El Chalamán'. Tras confirmar su identidad, se procedió a su detención sin que se reportaran incidentes mayores ni enfrentamientos armados.

¿Quién es José Luis 'N', familiar de 'El Mencho'?

La información que se tiene al momento sobre este generador de violencia es limitada. Las autoridades mexicanas consideran a José Luis 'N' como uno de los operadores principales del CJNG, con funciones clave en la logística de tráfico de drogas y recursos financieros de la organización. Su vínculo familiar con 'El Mencho' lo situaba como un personaje de relevancia estratégica dentro de la estructura criminal.

