Hallan a hombre muerto dentro de su propia casa en Hermosillo; tenía huellas de violencia

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 25 de agosto se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Tierra Nueva, al noroeste de Hermosillo. El suceso tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas, en un domicilio sobre las calles Asiria Oriente y Estanques Oriente, donde el cuerpo fue encontrado tirado sobre el suelo y presentaba presuntos signos de violencia.

De acuerdo con los primeros informes, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras valorar a la persona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades competentes. Hasta el momento, la identidad del occiso no ha sido confirmada, sin embargo, versiones extraoficiales recabadas en el lugar de los hechos sugieren que la víctima respondía al nombre de Jonás.

Asimismo, vecinos del sector comentaron a las autoridades que no habían visto al hombre desde el fin de semana pasado, lo que les generó preocupación. La zona fue asegurada por un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro para facilitar las labores de los servicios periciales.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes, recabando indicios y evidencias que ayuden a esclarecer lo sucedido. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa del fallecimiento y proceder con su identificación.

Semefo levantó el cuerpo para los trámites legales

Este no es el primer hecho violento que se registra este lunes en Hermosillo. Sobre el bulevar Luis Encinas Johnson y calle De las Américas, en pleno Centro, un hombre fue asesinado durante un ataque armado que generó gran movilización policial. Presuntamente se trató de una persecución vehicular por varias cuadras del primer cuadro de la ciudad y que terminó en una balacera que dio fin a la vida de un masculino.

Fuente: Tribuna