Hermosillo: Hallan cuerpo sin vida con indicios de ataque armado en la colonia 5 de Mayo

Hermosillo, Sonora.- De nuevo, este pasado domingo 24 de agosto de 2025, la ciudad de Hermosillo, Sonora, fue protagonista de una terrible situación, pues alrededor de la 1:30 horas las autoridades locales se encontraron con una impactante escena: se localizó el cadáver de un hombre dentro de su domicilio, en las calles Ignacio Zaragoza final e Independencia, correspondiente a la colonia 5 de Mayo.

De acuerdo con información extraoficial, el hombre, que hasta la elaboración de esta nota todavía no ha sido identificado, presentaba varios impactos de bala en el rostro y el tórax. Además, los agentes que acudieron al lugar se percataron de la presencia de siete casquillos percutidos, así como de otras pruebas que no han sido reveladas por los encargados de la investigación.

En el sitio estuvieron presentes policías municipales, personal de la Cruz Roja y, por supuesto, Servicios Periciales. El cuerpo fue trasladado para las prácticas forenses correspondientes, mientras los agentes de seguridad acordonaron el área y el personal especializado inició las indagatorias. En caso de que surjan más datos, como siempre, te los haremos saber a través de TRIBUNA.

Precisamente, ayer, en la colonia Las Quintas, en el cruce de Las Quintas y Quinta Rosa, los oficiales municipales hallaron al interior de un domicilio los restos en estado de descomposición de un hombre de aproximadamente 70 años. Es necesario añadir que la puerta estaba asegurada, por lo que se requirió el apoyo del Departamento de Bomberos de Hermosillo para poder ingresar.

Ante todo, policías municipales y estatales resguardaron el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena. Los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias pertinentes. Por su parte, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán las pruebas necesarias para confirmar las causas del deceso y quedará a disposición del Ministerio Público.

