Lo detuvieron por persecución y resultó estar implicado en asesinato en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un sujeto de nombre Kevin Enrique 'N', de 20 años de edad, fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en contra de un masculino, en el municipio de Cajeme. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 27 de octubre de 2024, en la colonia Villa de las Flores, de Ciudad Obregón.

Ese día, entre las 2:00 y 2:30 horas, el señalado arribó en compañía de otro masculino a un domicilio ubicado en las calles Tepeyac y Aquiles Serdán. En el lugar se encontraba la víctima, Francisco 'N', de 46 años, quien fue tomada por sorpresa sin posibilidad de defenderse, siendo superada en número y mediante el uso de armas de fuego. Los agresores realizaron disparos que le causaron lesiones graves, privándolo de la vida.

Durante la audiencia inicial derivada de la ejecución de orden de aprehensión, el juez de control calificó de legal la detención del presunto agresor y escuchó la formulación de imputación por parte del Ministerio Público. El detenido se reservó su derecho a declarar, en tanto que la resolución sobre la vinculación a proceso se resolverá en las próxima audiencia. Por lo cual permanecerá en prisión preventiva justificada.

Cabe mencionar que junto a Kevin Enrique 'N' fue capturado un hombre llamado Ángel David 'N', y ambos fueron vinculados a proceso penal, señalados como generadores de violencia en la región sur de Sonora. Tras ser detenidos, fueron imputados por diversos delitos de alto impacto: tentativa de homicidio calificado, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de la comunidad, lesiones, daños, narcomenudeo y uso de vehículo con reporte de robo.

Los hechos se suscitaron el pasado 12 de junio, cuando los acusados, junto con un tercer copartícipe, habrían sido sorprendidos en posesión de un vehículo Volkswagen Jetta de color rojo con reporte de robo, iniciando una persecución al sur de Ciudad Obregón. Desde el automóvil arrojaron ponchallantas, provocando el volcamiento de unidades oficiales de la Policía Municipal de Cajeme y la Secretaría de Marina (Semar) sobre la carretera federal México 15.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora