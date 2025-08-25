Localizan cuerpo en estado de putrefacción en monte de Sonora; esta es su descripción

Comparta este artículo

Magdalena, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó sobre el hallazgo de restos humanos correspondientes a un hombre, durante una jornada de búsqueda realizada este lunes 25 de agosto en una zona de monte del municipio de Magdalena, Sonora. El descubrimiento fue posible gracias a un reporte anónimo, un mecanismo que el propio colectivo destaca como fundamental para sus labores de rastreo.

En el comunicado subrayan la importancia de la confianza que la sociedad deposita en su trabajo, lo que les permite responder con prontitud a los llamados de ayuda. "Gracias a un llamado anónimo y a que la sociedad tiene confianza en el colectivo, buscamos de la manera más rápida acudir a esos llamados", señalaron, haciendo un llamado a la comunidad a continuar colaborando y a ser empáticos con el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos.

El hallazgo tuvo lugar en una zona despoblada y de difícil acceso. En el sitio, las buscadoras localizaron los restos de una persona del sexo masculino en avanzado estado de descomposición, con exposición de huesos, lo que indica que llevaba un tiempo considerable en el lugar. Hasta el momento, la identidad de la persona permanece desconocida. Con el objetivo de facilitar una posible identificación por parte de sus familiares, el colectivo difundió las características de la vestimenta encontrados junto a los restos.

La persona vestía un pantalón de mezclilla de color negro, una camisa verde de estilo militar y un cinto negro. Calzaba tenis marca Nike de color negro y portaba una gorra, también de color verde militar, con las iniciales "NY". El área fue asegurada para el procesamiento por parte de los agentes periciales, para el levantamiento de los restos y de iniciar los análisis forenses pertinentes para determinar la causa de muerte y, eventualmente, lograr su identificación. El colectivo solicitó que cualquier persona que pueda tener información o reconocer las prendas se acerque directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El fallecido vestía ropa de camuflaje y pantalón oscuro

Finalmente, Madres Buscadoras de Sonora extendió un profundo agradecimiento a las instituciones que brindaron acompañamiento y seguridad durante la jornada. Mencionaron especialmente a la vicefiscal Alicia Martínez por su pronta respuesta, así como a los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, por proteger su integridad y apoyar el arduo trabajo que realizan en cada búsqueda.

Fuente: Tribuna