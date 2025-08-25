Localizan cuerpo sin vida en el Valle del Yaqui; autoridades investigan el caso

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Hace menos de una hora se localizó un cuerpo sin vida en el Valle del Yaqui, justo en la calle 3, entre calles 300 y 400, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se conocen muchos detalles de la víctima, aunque las autoridades locales y los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ya se encuentran en el sitio.

De acuerdo con información extraoficial, el cadáver fue encontrado en el predio, a un costado de un canal de riego. La escena fue acordonada por los agentes, entre los que se incluyen policías municipales. De igual forma, como suele suceder en este tipo de casos, no se reportan detenidos, pues se presume que el cuerpo fue abandonado. En caso de que surjan más datos, te los haremos saber a través de TRIBUNA.

Asimismo, de las pruebas se encargaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por lo que se espera que en algún momento el Ministerio Público presente un informe detallado a través de sus redes sociales; claro está que actualizaremos los datos. Ante todo, se corroboró que, una vez concluidos los trabajos, los restos del sujeto serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación.

Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C.

La violencia en Ciudad Obregón sigue aumentando y, precisamente, hace unos días, muy cerca de este lugar, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. halló 26 cuerpos en fosas clandestinas. Además, anunciaron que el pasado viernes se identificó a un hombre como José Joaquín Rochín Navidad, quien estaba desaparecido desde el 25 de junio de 2019 en la cabecera de Cajeme.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna