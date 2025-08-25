Madrugada violenta en CDMX: A tempranas horas, dan muerte a un hombre en la Peralvillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este lunes 25 de agosto de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se reportara una agresión armada. Este hecho violento dejó una víctima mortal: un hombre, cuya identidad se desconoce.

Los reportes preliminates sobre este nuevo homicidio en el centro de la capital mexicana señalan que los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, en la esquina de las calles Beethoven y Caruso, en el sector ya mencionado de la CDMX. Vecinos que la zona que recién estaban despertando para realizar sus actividades escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

Ante el temor de que la balacera afectara a terceros, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México (SSC-CDMX), quienes encontraron a una persona tirada y baleada en la vía pública, por lo que pidieron apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los socorristas llegaron rápidamente y revisaron a la víctima, sin embargo, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul, tal como dicta el protocolo oficial en esos casos. Mientras, los elementos de la SSC acordonaron el área para iniciar con las diligencias correspondientes. Momentos más tarde, la escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) se encargó de procesar la escena, recaudar la evidencia balística e integrarla a una nueva carpeta de investigación. Asimismo, el cuerpo del ahora occiso fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le realizarán la necropsia de Ley. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del fallecido.

