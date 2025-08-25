Persecución en Monterrey: Cae hondureño tras intentar robar un camión repartidor

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana del domingo 24 de agosto de 2025, policías de Monterrey efectuaron la detención de José Jacobo 'N', de 52 años de edad y de origen hondureño, tras intentar robar un camión repartidor de una conocida empresa panificadora. Según informes de las autoridades, el conductor de la unidad solicitó la intervención de los oficiales, cuando estos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Telediario, el arresto del sujeto se registró sobre la avenida Fidel Velázquez y Península, en la colonia Mitras Norte. Las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) le dieron seguimiento a la unidad de la empresa, la cual iba zigzagueando sobre la vía mencionada.

Posteriormente se suscitó una una persecución por avenida Fidel Velázquez hasta que los uniformados le dieron alcance al vehículo. Al acercarse al camión repartidor, los agentes se percataron que el detenido viajaba a bordo y se encontraba en el asiento del copiloto, por lo que rápidamente impidieron el paso de la unidad. El chofer denunció que el individuo subió al vehículo cruce de Fidel Velázquez y avenida Rodrigo Gómez y le exigió que se orillara.

Después con palabras amenazantes le gritó que se bajara porque le iba a quitar toda la mercancía, cuando en esos momentos perdió el control del camión repartidor y observó que iban pasando los policías, a quienes les hizo señas para pedir ayuda", indicó el medio anteriormente citado.

Una vez efectuada la aprehensión, los policías llevaron al ciudadano centroamericano a las instalaciones de la comandancia, en donde quedó a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de imputar los respectivos cargos y definirá la situación legal de José Jacobo 'N' durante los próximos días o semanas.

