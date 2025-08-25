Reportan fuga de reo en Cereso de Hermosillo; se desata despliegue militar y policial

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Corporaciones de seguridad se desplegaron la tarde de este lunes 25 de agosto en Hermosillo, debido a la presunta fuga de una persona privada de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1. El hecho desencadenó la activación de los protocolos de seguridad y la coordinación entre diversas autoridades, después de que la ausencia del interno fue detectada durante el pase de lista vespertino.

Esto sucedió aproximadamente a las 17:30 horas de este lunes. Sin embargo, las primeras indagatorias sugieren que el escape se habría concretado desde el pasado sábado 23 de agosto, lo que implica que el individuo permaneció fuera del centro penitenciario por cerca de 48 horas antes de que su falta fuera advertida. De acuerdo con la información obtenida, se trata de un interno joven, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Como parte de las acciones de búsqueda, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) presuntamente acudió al domicilio de los familiares del prófugo. Durante una entrevista en el lugar, los familiares confirmaron que el joven estuvo en la vivienda el día de los hechos, pero indicaron que posteriormente se retiró sin mencionar a dónde. A raíz del reporte, las instalaciones del Cereso 1 fueron resguardadas por personal de seguridad.

En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Hermosillo, quienes aseguraron el perímetro del complejo. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias y peritos de la AMIC continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió la evasión, deslindar responsabilidades y dar con el paradero del individuo.

El centro penitenciaron fue resguardado por autoridades

Esto sucede un día después de que el boxeador Julio César Chávez Carrasco fue dejado en libertad en Hermosillo, no sin antes ser vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por parte del juez Federal, Enrique Hernández Miranda. Después de la audiencia, el abogado del nacido en Culiacán confirmó que su cliente llevará su proceso fuera de prisión, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas.

Fuente: Tribuna