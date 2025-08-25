Rescate tenso en Hermosillo: Pareja atrapada dentro de su auto más de una hora tras choque

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 25 de agosto, alrededor de las 6:30 horas, ocurrió un fuerte accidente en Hermosillo, Sonora. El hecho se suscitó en la colonia Bachoco, específicamente en el cruce del bulevar Gilberto Escobosa con Misión de Altar. A pesar de que esa misma mañana también se registró un incidente semejante sobre el bulevar Luis Encinas, este caso causó especial conmoción debido a los detalles que aquí te contaremos.

Para empezar, se trató de una pareja que, aunque se desconoce por completo su identidad, sí se sabe que resultaron con graves lesiones. Además, fue bastante difícil sacarlos del vehículo marca Jeep Cherokee, pues después de impactarse contra una barda quedaron aprensados al interior. Lo más impresionante del asunto es que la duración del rescate fue de aproximadamente una hora.

El Cuerpo de Bomberos de Hermosillo trabajó arduamente para poner a salvo a las víctimas, quienes afortunadamente fueron trasladadas con vida a un hospital y actualmente reciben atención médica. Es relevante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado sobre el caso; se espera que en breve presente un informe.

Ambos fueron rescatados

Más accidentes

De acuerdo con información de medios locales, los accidentes en la capital de Sonora no quedaron ahí, porque alrededor de las 8:00 horas una unidad que circulaba por el cruce de la calle Reforma y Centenario Norte perdió el control y se impactó de lleno contra un negocio local. De hecho, provocó un tremendo caos vial porque tres automóviles estacionados también recibieron un fuerte golpe.

Por otra parte, a las 9:50 horas, en el cruce de Reforma con Baviácora, se registró otro choque, en esta ocasión protagonizado por un motociclista, quien resultó con lesiones y fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica. Se hace un llamado a conducir con precaución y a respetar siempre las señales de tránsito, con el fin de evitar accidentes como los ocurridos durante el inicio de esta semana.

Fuente: Tribuna