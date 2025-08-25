Salvan a adulta mayor en Culiacán; quedó atrapada mientras su casa de incendiaba

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este lunes 25 de agosto de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) efectuaron el rescate de una mujer de la tercera edad que se encontraba atrapada al interior de su domicilio en la colonia Tierra Blanca, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa. En la vivienda se estaba produciendo un incendio, por lo que servicios de emergencia fueron requerid en el mencionado sector.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Los Noticieristas, personal de Defensa estaba haciendo rondas de patrullajes en la zona y se percataron del siniestro en el inmueble referido. Hasta el momento se desconoce la identidad de la adulta mayor, quien tras ser puesta a salvo, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron primeros auxilios y posteriormente la trasladaron en ambulancia hacia un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Los datos establecen que fue poco después de las 9:00 de este día, cuando un grupo de soldados realizaba patrullajes en la colonia Tierra Blanca y al circular por la calle profesor Reynaldo González, entre Francisco Márquez y Matías Lazcano observaron que una vivienda se encontraba en llamas, mientras que un grupo de vecinos señalaba que en el interior había una anciana atrapada", explicó el medio anteriormente citado.

Los efectivos ingresaron al domicilio y sacaron a la anciana, quien presentaba cuadro de intoxicación al quedar expuesta a la inhalación de humo por algunos minutos. Mientras esperaban la ayuda, personal de Defensa utilizó cubetas con agua para intentar sofocar las llamas. Rescatistas de Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal llegaron a la zona para atender la situación, a la par que Bomberos de Culiacán controlaban el percance.

Gracias a sus maniobras, los bomberos evitaron que el fuego se propagara hacia casas aledañas. Aún se desconoce las causas que originaron el incendio, aunque afortunadamente solo se reportaron daños materiales en la estructura. La víctima quedó bajo supervisión médica y se espera que en las próximas horas haya un avance sobre su estado de salud por parte de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui