Sheinbaum rechaza hablar sobre libertad de Julio César Chávez Jr.: "Fue lo que decidió el juez"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la decisión del juez Enrique Hernández en el caso de Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano procesado por presuntos crímenes de delincuencia organizada. Pese a esto, la autoridad judicial determinó que el hijo de la leyenda del cuadrilátero, Julio César Chávez, continuará con su proceso en libertad.

En la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo', realizada este lunes 25 de agosto de 2025, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la decisión del juez de Hermosillo de sacar de prisión a Julio César Chávez Jr., mientras continúan las investigaciones de su caso. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano rechazó dar alguna declaración del tema; se limitó a decir que fue decisión del Poder Judicial.

Claudia Sheinbaum rechazó hablar sobre la 'liberación' de Julio César Chávez Jr. Foto: Gobierno de México

Bueno, pues fue lo que dictó el juez, ya", expresó la presidenta de México mientras sonreía.

Julio César Chávez Jr. llevará su proceso en libertad

Tal como te informamos en TRIBUNA, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., hijo del histórico campeón mundial Julio César Chávez, recuperó su 'libertad' este domingo tras permanecer algunos días en un penal federal de Sonora. Su ingreso a la cárcel ocurrió después de que fuera deportado de Estados Unidos (EU) a territorio nacional durante la semana pasada.

De acuerdo con información oficial, un juez con sede en Hermosillo resolvió que el púgil profesional enfrentará su proceso legal en libertad condicional, luego de que se le vinculó a proceso por su presunta relación con actividades de delincuencia organizada. La acusación se centra en la supuesta introducción clandestina de armas de fuego a México, un delito que forma parte de una investigación de mayor alcance encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Este lunes 25 de septiembre, en una segunda intervención sobre el caso de Chávez Jr., la presidenta de México declaró que la FGR debe informar sobre si impugnará la decisión del Juez, y que el Gobierno Federal no daría más detalles sobre los hechos. Se espera que en próximos días las autoridades de seguridad hablen más del caso.

