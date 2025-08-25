Sorprenden a dos individuos con 80 envoltorios de narcótico al sur de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron la detención de dos personas por la posesión de sustancias ilegales en Ciudad Obregón. Esta acción ocurre en el marco de las estrategias de seguridad y prevención del delito implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora. El aseguramiento tuvo lugar en la colonia Robles del Castillo, al sur de la ciudad.

En dicho lugar, los agentes estatales, durante un recorrido de vigilancia, interceptaron a dos hombres que fueron identificados como Carlos 'N' y José 'N', de 27 y 30 años de edad, respectivamente. Tras una inspección corporal, se les encontraron un total de 80 envoltorios de plástico que contenían una sustancia con las características físicas de un narcótico, presuntamente preparados para su distribución al menudeo.

Los detenidos, junto con la materia decomisada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades. La Policía Estatal indicó que con este resultado "reafirma su compromiso de mantener los operativos en Cajeme, trabajando para dar continuidad a la estrategia nacional de seguridad y atender las denuncias ciudadanas".

Los envoltorios de droga asegurados a los dos individuos

Da la misma manera, diferentes corporaciones de seguridad realizaron un operativo en Ciudad Obregón que derivó en el aseguramiento de una persona y diversos indicios relacionados con el narcomenudeo. La acción tuvo lugar en la calle Estambre de la colonia Primavera, donde fue detenido Martín Osiel 'N', de 23 años de edad, a quien se le aseguraron 12 envoltorios de una sustancia con las características de la metanfetamina.

Todos los indicios y el imputado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias de ley y acreditar la naturaleza del narcótico, lo que será una prueba fundamental durante la audiencia. Este caso fue iniciado con base en una orden de investigación que permitió localizar el domicilio utilizado presuntamente como 'tiradero'; en el sitio se logró cumplimentar la orden y asegurar los indicios mencionados.

Fuente: Tribuna