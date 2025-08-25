Tragedia en Coyoacán: Muere hombre tras ser arrollado; vecinos queman vehículo de responsable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este lunes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un amplio operativo en la alcaldía Coyoacán, tras el reporte de un atropellamiento en inmediaciones de la colonia Ajusco. Este incidente derivó en la muerte de un hombre y en un fuerte disturbio vecinal que terminó con la quema de un vehículo particular que sería de la presunta responsable.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 25 de agosto, alrededor de las0 6:45 horas, tiempo local, sobre la Avenida Aztecas, a la altura del número 13 A-B, entre Reyna Ixtlixóchitl. Trascendió que un automóvil marca Aveo, color blanco, arrolló a un hombre de entre 40 y 45 años de edad, proyectándolo aproximadamente 30 metros hacia adelante, para posteriormente impactarse contra una luminaria.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en Coyoacán.

Vecinos de la zona relataron que, tras el impacto, la víctima quedó inconsciente sobre la vía pública y presentaba sangrado en distintas partes del cuerpo. Testigos señalaron que la conductora del vehículo permaneció en el lugar, lo que generó una reacción violenta entre los habitantes del sector, quienes sacaron a las dos personas que viajaban a bordo del automóvil y posteriormente incendiaron la unidad.

Al lugar acudieron de inmediato patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre ellas la unidad MX–917-D4, cuyos elementos realizaron la detención de las personas implicadas, les leyeron sus derechos y las trasladaron al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). También se presentaron cuerpos de emergencia, junto con un tanque 218, quienes lograron sofocar el incendio del vehículo.

Por parte de los servicios médicos, arribó la unidad MX–660 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Los paramédicos realizaron la valoración de la persona atropellada, confirmando la ausencia de signos vitales y declarando el deceso en el lugar. La víctima fue cubierta con una sábana azul mientras se esperaba el arribo de personal de Servicios Periciales.

Durante las labores de aseguramiento, los elementos de seguridad fueron agredidos por algunos vecinos que intentaron impedir el traslado de los detenidos. No obstante, las autoridades lograron controlar la situación y acordonar la zona para facilitar la intervención de los equipos de emergencia y la Fiscalía capitalina. La SSC y la FGJ-CDMX informaron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

