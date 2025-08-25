Tragedia en Hermosillo: Hombre muere en colonia Miguel Hidalgo; posible descarga eléctrica

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 25 de agosto de 2025, alrededor de las 11:00 horas, murió un hombre en la capital de Sonora tras una impactante descarga eléctrica mientras se encontraba en un domicilio ubicado en la Colonia Miguel Hidalgo, sobre las calles Granados y Américo Vespucio. De acuerdo con información extraoficial, a pesar de que se intentó reanimarlo, no se tuvo éxito y terminó perdiendo la vida.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que falleciera. Asimismo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen las causas exactas, pero se presume que fue un accidente, aunque, como las investigaciones recién comenzaron, solo queda esperar al dictamen final de las fuentes oficiales.

Según datos de medios locales, acerca de la víctima se sabe que era un hombre de aproximadamente 46 años, que estaba lavando su vehículo. Al entrar a su casa, se sujetó del barandal de la escalera para subir a la planta alta, momento en el que se desvaneció. Por lo tanto, únicamente la autopsia determinará la causa de su deceso y confirmará si se trató de una descarga eléctrica.

El joven fue rescatado

Rescatan a joven de un incendio

En otro asunto, a las 05:20 horas, los oficiales Avilés Murrieta, Meléndrez Moreno, Avendaño Díaz y Orduño Paredes recibieron el reporte de un incendio en las calles Arroyo los Cuates y Arroyo los Batochis, de la colonia Los Arroyos. Una vez que llegaron al sitio, se dieron cuenta de que el afectado se hallaba inconsciente y rápidamente le brindaron los primeros auxilios, logrando salvarle la vida.

El joven, de 27 años, fue trasladado al Hospital General, donde recibe atención médica. A pesar de que no hay información confirmada, se cree que la causa del siniestro fue una veladora. Se hace un llamado a tener precaución con todo lo que se deja encendido dentro de la vivienda, ya que tan solo un descuido, aunque en muchas ocasiones no nos percatemos, puede resultar en un desenlace fatal.

