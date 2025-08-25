(VIDEO) Alerta en la GAM: Derrumbe en Calzada de los Misterios deja a 4 personas desalojadas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del domingo 24 de agosto se registró el colapso de una vivienda ubicada en la intersección de Calzada de los Misterios y avenida Alfredo Robles Domínguez, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México (CDMX). El siniestro obligó a la evacuación inmediata de cuatro personas que habitaban el inmueble, quienes resultaron ilesas, según confirmaron las autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente empezó con el desplome de una de las bardas perimetrales, cuyos fragmentos se dispersaron sobre la vialidad. Posteriormente, vecinos observaron la formación de una amplia grieta en una de las paredes principales, la cual cedió debido al peso acumulado y provocó la caída del segundo y tercer piso de la construcción. Esta secuencia dejó al descubierto un severo deterioro estructural, lo que incrementó el riesgo de un colapso total.

Así estaba la vivienda previo al derrumbe de este domingo. Foto: Facebook

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudieron de inmediato al sitio tras recibir un reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911. Como medida de prevención, se acordonó el perímetro y se inició un proceso de verificación técnica para evaluar la magnitud de los daños y las acciones que deberán implementarse en la zona.

Autoridades confirmaron que, pese a la emergencia, la circulación vehicular y el paso del Metrobús continúan habilitados en los carriles no comprometidos.

El incidente también impactó directamente a una taquería familiar que se ubicaba en la planta baja del inmueble. Debido a la inestabilidad de la estructura, los anuncios publicitarios y parte del mobiliario comenzaron a desprenderse, lo que obligó a los dueños a suspender sus actividades de manera inmediata.

Derrumbe en la GAM: Inmueble ya tenía daños

Vecinos relataron que, en días previos, ya se había detectado una pared vencida, la cual progresivamente mostró signos de debilidad hasta terminar en el colapso. Una de las habitantes, identificada como Josefa N., señaló que momentos antes de que ocurriera el derrumbe fue desalojada junto con tres adultos más y una mascota. La mujer explicó que apenas tuvo tiempo de sacar cobijas, un paraguas y algunos alimentos, aunque externó su inconformidad al considerar exageradas las medidas adoptadas por las autoridades. Minutos después, la parte alta de la vivienda terminó por desplomarse.

Actualmente, la zona permanece bajo resguardo mientras especialistas en protección civil y seguridad estructural realizan los peritajes correspondientes. El objetivo es determinar si la totalidad del inmueble deberá ser demolida y cuáles serán las medidas de seguridad adicionales para evitar un accidente mayor.

Fuente: Tribuna