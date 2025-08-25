VIDEO: Rescatan a joven de 27 años en medio de un incendio al sur de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este lunes 25 de agosto de 2025, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron el rescate de un joven de 27 años de edad, cuya identidad se desconoce, durante un incendio registrado en un domicilio ubicado en la colonia Los Arroyos, al sur de la capital de Sonora. Según el informe policial, los oficiales Avilés Murrieta, Meléndrez Moreno, Avendaño Díaz y Orduño Paredes participaron en las labores para poner a salvo al civil.

A través de un comunicado emitido en redes sociales, Policía de Hermosillo informó que el siniestro se suscitó aproximadamente a las 05:02 horas, en una vivienda situada en la intersección de las calles Arroyo los Cuates y Arroyo los Batochis, en la demarcación antes mencionada. Tras recibir el reporte, los uniformados se presentaron en el sitio e ingresaron al inmueble, en donde encontraron a la víctima inconsciente en su habitación.

Una vez fuera de su domicilio, el joven fue auxiliado y posteriormente trasladado al Hospital General para recibir atención médica. Por su parte, Bomberos de Hermosillo se encargaron de sofocar el fuego y evitar que este se propagara a las casas aledañas. Presuntamente, el siniestro se produjo por una veladora que se utilizaba como fuente de iluminación en el hogar. Hasta el momento no se han dado avances sobre el estado de salud del individuo.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales, este rescate se suma a otros casos como el registrado el pasado miércoles 6 de agosto del presente año. En aquella ocasión, policías municipales pusieron a salvo a un hombre de 56 años, quien quedó atrapado en un domicilio en llamas, en hechos registrados en la colonia Palo Verde. El sujeto recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja y bomberos de la localidad controlaron el percance.

A pesar de que en ambos hechos no se confirmaron pérdidas humanas, autoridades de Hermosillo han hecho hincapié en las recomendaciones para evitar este tipo de incidentes. Y es que un simple descuido o, bien, el uso de una siempre veladora pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui