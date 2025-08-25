(VIDEOS) Reportan enfrentamientos armados y bloqueos carreteros al sur de Sinaloa

Comparta este artículo

Escuinapa, Sinaloa.- Este lunes 25 de agosto de 2025 se reportaron enfrentamientos armados entre civiles y autoridades de los diferentes niveles de gobierno sobre la carretera que conduce de Escuinapa a Rosario, en el sur de Sinaloa. Asimismo se alertó a la ciudadanía acerca de dos bloqueos carreteros registrados en las dos entradas de la cabecera municipal de Escuinapa, aunque aún no hay mayores detalles al respecto de estos eventos violentos que azotan la región.

Según información proporcionada por medios locales, los accesos por la carretera Internacional México 15 y la autopista Mazatlán-Tepic fueron bloqueados. En la desviación para ingresar a Escuinapa por el sector sur, antes de llegar al Hospital General, fue colocado un tráiler con remolque atravesado. Mientras que en la carretera libre México 15, antes de la entrada a Escuinapa, también fue cortada toda comunicación para los automovilistas.

Autoridades municipales confirmaron que había bloqueos en ambas entradas a la cabecera municipal y que ya se estaba trabajando para liberar los vehículos que colocaron y que impiden el paso", indicó el medio Los Noticieristas con respecto al desarrollo de los hechos.

Civiles en la zona alertaron sobre detonaciones de arma de fuego, por lo que versiones apuntan a que se registraron enfrentamientos armados, sin embargo, ninguna autoridad local o estatal han confirmado esto. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) arribaron a Escuinapa para restablecer el orden en el sitio. Trascendió que por la salida sur de Mazatlán se vieron al menos nueve vehículos oficiales de la Marina Armada de México y otros cuatro del Ejército Mexicano.

Hasta el momento no se tiene más información sobre estos hechos registrados al sur del estado de Sinaloa, entidad que desde hace meses se ha visto afectada por el incremento de la violencia por la disputa territorial que existe en la región entre grupos del crimen organizado. Es por ello que quedará esperar un reporte más detallado por parte de las autoridades competentes en la siguientes horas de este lunes 25 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui