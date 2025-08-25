Violencia en Sinaloa: Discusión entre invitados en fiesta de Ahome termina con uno herido

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Este lunes 25 de agosto de 2025, una persona sufrió un ataque armado en plena celebración. Miguel Ángel, de 44 años, estaba conviviendo con los presentes en una fiesta ubicada en el ejido Las Grullas Margen Izquierda, en la sindicatura de la Villa de Ahome, cuando de pronto uno de los sujetos le disparó en una de las piernas, por lo que fue necesario trasladarlo a un nosocomio de Los Mochis.

De acuerdo con información extraoficial, las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911 y se cree que todo se debió a una discusión. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay un resultado concreto, ya que recién comenzaron las averiguaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, y todavía no se sabe si el presunto responsable de los hechos ha sido detenido.

Es necesario destacar que, en un inicio, se intentó llevar al hospital en una unidad particular, aunque en el camino se encontraron con la ambulancia, que finalmente lo trasladó al sitio. En caso de que surjan más datos, como siempre, te los haremos saber a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA. Por lo pronto, como es frecuente en estas situaciones, solo queda esperar a que las autoridades locales hagan su trabajo.

Leyenda

La Fiscalía de Sinaloa se pronunció sobre el tema

Según medios locales, el vicefiscal Regional Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, compartió que desde tempranas horas se recibió la carpeta de investigación y que el grupo de policías está encargándose de todo. Asimismo, recalcó que los hechos ocurrieron en el campo El Colorado, y que aún no se tiene documentada la entrevista; se maneja como lesiones dolosas derivadas de un disparo de arma de fuego.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna