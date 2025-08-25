Violento ataque en Centro de Hermosillo deja un hombre sin vida; vehículo queda con 20 impactos de bala

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La violencia se recrudeció en Hermosillo este lunes 25 de agosto de 2025 cuando un ataque tuvo lugar en pleno bulevar Luis Encinas Johnson y calle de Las Américas; esto en el pleno Centro de la ciudad. El impactante hecho violento dejó a una persona sin vida y generó gran movilización policial, además de alertar a la población en general por los altos niveles de violencia que se están viendo en la capital de Sonora.

De acuerdo con información extraoficial de los hechos, el ataque armado sería producto de una persecución que se registró por varias cuadras del primer cuadro de la ciudad y que terminó en una balacera que dio fin a la vida de un masculino. Lo señalado indica que personas armadas a bordo de un vehículo no identificado iban persiguiendo a un carro Pontiac, de color negro, con placas del estado, que, tras perder el control, se impactó en la esquina de los bulevares Luis Encias y Las Américas. Se dice que el vehículo presentó al menos 20 impactos de bala en la carrocería. Como ya se indicó, del otro vehículo que habría participado en la supuesta persecución no se dieron a conocer detalles.

Así quedó el vehículo tras el impacto

Se dice que el conductor del Pontiac fue identificado de manera preliminar como Alejandro 'N', de 47 años, que recibió un impacto de bala en su cuerpo al intentar escapar de los agresores. Una de las versiones de los hechos señala que el sujeto murió en el lugar de los hechos y otra señala que paramédicos de Cruz Roja lo atendieron en el lugar y se lo llevaron a un hospital cercano, donde después perdió la vida. Por otra parte, se dijo que en el vehículo viajaban cuatro personas, que habrían huido del lugar tras estrellarse. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada o descartada por las autoridades de la policía o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Al lugar, además de una gran presencia policiaca, llegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), así como peritos de la fiscalía, quienes resguardaron el área y realizaron las primeras diligencias que permitirán ampliar información para avanzar con las investigaciones; se espera que pronto se dé más información al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui