Aarón Mercury y la polémica FOTO con la que lo ligan al CJNG previo a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Actualmente, Aarón Hernández González, mejor conocido como Aarón Mercury, se ha posicionado como uno de los habitantes favoritos en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y en gran medida se debe a la unión que ha mostrado junto al Cuarto Noche. Además de que ha sido tema de conversación por su fuerte 'shippeo' con la actriz y cantante, Elaine Haro, con quien se la ha visto compartir momentos significativos dentro de la casa.

Sin embargo, como cualquier integrante del reality show de Televisa, el reconocido influencer tiene su historial de polémicas. Uno de los capítulos más controversiales en la vida del creador de contenido, sin duda, ha sido una foto que comenzó a circular el año pasado y en la que se le aprecia con quien en ese momento era un importante operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La imagen fue difundida por el periodista Antonio Nieto en noviembre de 2024.

En el material se puede apreciar a Mercury en compañía de Jesús Arteaga Montenegro, alias 'El Chuyón', asesinado aquella noche del 9 de noviembre de 2024 en un atentado registrado en el bar Los Cantaritos de Querétaro. En el ataque armado se registraron 10 muertos, incluido Fernando González Núñez, alias 'La Flaca', otro operador del cártel jalisciense que también gustaba fotografiarse con personalidades de la farándula mexicana como chicas de Acapulco Shore.

Narcos e 'influencers': Son Jesús Arteaga Montenegro, asesinado junto con 'La Flaca', del CJNG, en los Cantaritos y @ArnMercurio. 'La Flaca' posaba con chicas de Acapulco Shore. Lo mismo que pasaba con 'El Pulga' y 'El Pistache' de la Unión", escribió Nieto en su cuenta de X.

Desde que se filtró la fotografía, Aarón Mercury ha sido muy hermético al respecto y se ha mantenido al margen. Sin embargo, esto es una muestra más de la relación que existe entre algunas figuras del mundo del espectáculo con miembros del crimen organizado, quienes consciente o inconscientemente, se han dejado fotografiar y han tenido apariciones públicas con este tipo de personajes, aunque algunos de esos casos han tenido consecuencias fatales.

Aarón Mercury junto a Jesús Arteaga Montenegro, alias 'El Chuyón'.

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Mercury cobró una enorme popularidad a raíz de su relación con Yeri Mua y desde entonces se ha posicionado como uno de los creadores más importantes en TikTok, red social en la que hasta el momento acumula 19 millones de seguidores. Desde ha tenido la oportunidad de colaborar con varios de los más reconocidos influencers hasta ahora ser parte de La Casa de Los Famosos México.

Fuente: Tribuna del Yaqui