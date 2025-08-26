Alerta en Culiacán: Violenta persecución deja un herido y una camioneta baleada

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 26 de agosto de 2025 se reportó una persecución a balazos en la zona norte de Culiacán, Sinaloa. El hecho violento dejó como saldo preliminar una persona herida, cuya identidad hasta el momento se desconoce, así como el hallazgo de una camioneta con disparos de arma de fuego. Corporaciones policiacas de los diferentes niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad para controlar la situación.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la persona lesionada viajaba a bordo de una camioneta Volkswagen Taos, vehículo que presuntamente cuenta con reporte de robo y que presentaba un disparo de arma de fuego en la puerta trasera del lado del conductor, además de las llantas destrozadas al momento de su localización. Una llamada a las líneas de emergencia del 9-1-1 reportó un enfrentamiento armado en la colonia Vicente Lombardo Toledano y 6 de Enero.

Los elementos de los tres órdenes de gobierno iniciaron el despliegue en el lugar y en la prolongación del bulevar Enrique Sánchez Alonso que comunica hacia la zona norte de Culiacán observaron a un hombre herido en la camioneta antes descrita", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) arribaron al sitio y, tras acordonar el perímetro, solicitaron la intervención del personal de Cruz Roja para atender al civil lesionado. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó a un hospital de la región, mientras que peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de las diligencias correspondientes en el área.

Finalmente, el vehículo siniestrado fue llevado a una pensión de la Fiscalía General del Estado para determinar si cuenta con reporte de robo, además de formar parte de las investigaciones pertinentes de este hecho violento. Los primeros reportes se registraron aproximadamente a las 12:30 horas, en los que se denunciaba enfrentamientos entre las fuerzas armadas y presuntos miembros de la delincuencia organizada en las inmediaciones de el crucero de la carretera a Tepuche.

