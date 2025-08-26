Alerta en Hermosillo: Alfonso Durazo confirma fuga de reo del Cereso; recaptura "está cerca"

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la fuga de una persona privada de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo. El mandatario aseguró que la recaptura del sujeto está cerca. El mandatario aseguró que la recaptura del sujeto está cerca. El hecho se registró el pasado 25 de agosto, lo que ha provocado una gran movilización de diferentes fuerzas policiacas.

Durazo Montaño afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encuentran en proceso de investigación para conocer lo que sucedió y afirmó que la reaprehensión de la persona que se fugó está "cerca". El mandatario dijo que el caso continúa bajo investigación, pero no dio más detalles.

La fuga del reo

Según información compartida de forma extraoficial, los hechos sucedieron a las 17:30 horas del pasado lunes, pero según otra información, se afirma que la fuga se habría concretado desde el pasado sábado 23 de agosto y las autoridades no se habían dado cuenta de su falta hasta 48 horas después. Se dice que la persona que se fugó es joven, pero no se ha revelado su identidad.

Trascendió que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) habrían acudido al domicilio de los familiares del reo fugado. Ahí, los familiares del joven presuntamente confirmaron que el joven sí estuvo en la vivienda el día de los hechos (en teoría el sábado), pero después se retiró sin mencionar a dónde. Ante esto se incrementó la vigilancia en el Cereso 1.

Información en desarrollo...

Fuente: Tribuna del Yaqui