Arrestan a sujeto por violencia familiar contra mujer en Guaymas; tiene registros penales

Guaymas, Sonora.- Durante un operativo, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alfredo 'N', de 54 años de edad, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de una mujer de 47 años. La captura sucedió en la calle 14 de la colonia Centro, de Guaymas, donde se aseguró al sujeto sin incidentes.

Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición del juez correspondiente. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en su contra y expuso los antecedentes que lo vinculan al proceso penal. La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alfredo 'N' por el delito de violencia familiar, imponiéndole prisión preventiva justificada. Cabe destacar que el acusado cuenta con registros penales previos por dos delitos diferentes.

Entre ellos homicidio en el año 2000, lesiones en 2008 y antecedentes por violencia familiar en 2020 y 2025. Tras la resolución judicial, quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "reafirma su compromiso de investigar con rigor cada denuncia, ejercer acción penal contra los responsables y garantizar la seguridad de las familias sonorenses mediante el estricto cumplimiento de la ley".

En otro hecho ocurrido recientemente en Guaymas, un sujeto de nombre Marco Antonio 'N', de 29 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar, cometido en contra de su madre, Martha Guadalupe 'N'. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los hechos por los que se acusa al señalado ocurrieron el pasado 23 de julio, aproximadamente entre las 9:30 y 10:00 horas.

En ese momento, el individuo se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Golondrinas, de Guaymas. En el lugar, se presume, comenzó a agredir verbal y psicoemocionalmente a la señora, a quien le gritó frases intimidatorias, la amenazó de muerte y le dijo que quemaría el inmueble con ella adentro, por lo cual la mujer solicitó apoyo a las autoridades y el acusado fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora