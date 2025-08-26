Cae implicado en secuestro de hombre en Caborca; la víctima logró escapar y pedir ayuda

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Por el delito de secuestro exprés agravado, cometido en contra de un masculino en Caborca, Ángel Tadeo 'N', de 24 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes que los hechos investigados sucedieron el 20 de enero de 2025, poco antes de las 16:15 horas, cuando la víctima se encontraba en la estación de autobuses.

cuando diversos sujetos, incluido el ahora detenido, retuvieron con violencia a Édgar Nicolás 'N', de 38 años, y lo bajaron en contra de su voluntad de autobús de pasajeros. Al intentar escapar, el afectado corrió hacia un hotel cercano, donde nuevamente fue alcanzado y sujetado por Ángel Tadeo 'N', quien lo amenazó con privarlo de la vida y lo obligó a dirigirse a una camioneta negra en la que se encontraban otros implicados.

En ese momento, uno de los agresores lo amagó con un arma de fuego tipo escuadra y lo despojó de 3 mil 500 pesos en efectivo. Aprovechando un descuido, la víctima logró escapar de sus captores y resguardarse en un sitio seguro hasta la llegada de las autoridades, recuperando así su libertad. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar delitos de alto impacto, presentar pruebas sólidas y garantizar justicia para las víctimas".

En otro hecho ocurrido en Nogales, Darwin Daniel 'N' fue arrestado y vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad. Durante la audiencia inicial, el juez resolvió vincularlo a proceso e imponerle prisión preventiva justificada. El crimen sucedió, entre los días 18 y 23 de julio de 2023, cuando el acusado retuvo a la víctima de entonces 15 años en un domicilio de la colonia Nuevo Milenio.

Mediante violencia física la golpeó y amenazó de muerte en caso de intentar escapar, vulnerando su libertad personal. Posteriormente, entre los meses de septiembre a noviembre de 2024, en la mismo casa, volvió a someter a la víctima, ya de 16 años. En esta ocasión la amarró, le vendó los ojos, la golpeó en diversas partes del cuerpo y la amenazó de muerte si intentaba huir.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora