Capturan a dos presuntos sicarios al norte de Sonora; llevaban armas largas y auto robado

Comparta este artículo

Agua Prieta, Sonora.- Autoridades estatales y federales efectuaron un operativo coordinado en Agua Prieta, Sonora, que dio como resultado la detención de dos individuos y la incautación de un importante arsenal, así como la recuperación de un vehículo reportado como robado. El hecho tuvo lugar en la colonia Valles Duarte, de dicha comunidad fronteriza, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Elementos de la División Fronteriza de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la captura de dos presuntos criminales que fueron identificados como Kevin 'N', de 21 años de edad, y Rogelio 'N', de 30 años. Durante la acción, las fuerzas del orden realizaron la revisión del vehículo en el que viajaban los acusados y hallaron cuatro armas largas, tres de ellas de tipo AK-47.

Asimismo, se confiscaron varios cargadores, cuatro chalecos porta cargadores, cascos balísticos y una cantidad considerable de cartuchos, superando los 450. Otro elemento importante recuperado fue un vehículo Jeep Gladiator Sport, el cual contaba con reporte de robo registrado en el extranjero. Tras el aseguramiento del armamento, el equipo táctico y el vehículo, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las armas, cartuchos y equipo táctico decomisado

En otra noticia reciente, un hombre llamado Ramón Guillermo 'N', de 28 años de edad, quien contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por el delito de tráfico de armas, fue localizado y capturado en San Luis Río Colorado, informó el pasado miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El operativo se efectuó el 18 de agosto pasado luego de un intercambio de información entre ambos países.

Esto permitió ubicar al prófugo y concretar su detención en territorio mexicano. La orden de arresto de Ramón Guillermo 'N', originario de Yuma, Arizona, que motivó su aseguramiento fue emitida el 2 de mayo de 2025 en esa ciudad. Su captura estuvo a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y en colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

Fuente: Tribuna