Capturan a tres jóvenes ladrones en Empalme; se llevaron caja registradora de abarrotes

Empalme, Sonora.- Tres individuos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Empalme, como presuntos responsables del asalto a mano armada de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Moderna. La captura de lo presuntos criminales, entre los cuales se encuentra un menor de edad, fue posible gracias a un operativo que se activó minutos después de que se reportara el hecho la mañana de este lunes 25 de agosto.

Los señalados fueron identificados como Joshua 'N', de 15 años de edad, junto con José Ángel 'N' y Ángel Erubuel 'N', ambos de 21 años. Según el primer informe, los tres hombres habrían ingresado al establecimiento comercial donde, utilizando un arma blanca para amagar al encargado, se apoderaron de la caja registradora con el dinero efectivo fruto de las ventas, para posteriormente huir del lugar a bordo de un vehículo.

Tras recibir la alerta a través del C5i, las unidades de seguridad implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona. La estrategia permitió ubicar y interceptar el automóvil en el que viajaban los sospechosos. Durante la inspección, los agentes localizaron en el interior del vehículo el objeto sustraída del negocio, así como otros elementos que los vinculan directamente con el robo suscitado en la cabecera municipal de Empalme.

Los tres sujetos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. Asimismo, las autoridades analizan su posible participación en otro asalto con características similares ocurrido el pasado domingo, una línea de investigación que la Fiscalía buscará confirmar o descartar.

Fuente: Tribuna