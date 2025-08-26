Capturan a tres presuntos 'tiradores' en Ciudad Obregón; les decomisan 51 dosis de crystal

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tres personas fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de metanfetamina con fines de venta, en distintos hechos ocurridos en Ciudad Obregón. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el primer caso tuvo lugar aproximadamente a las 14:20 horas del 21 de agosto.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Mario Alberto 'N', de 42 años de edad, en el bulevar Misión del Real y calle Real de Marbella, de la colonia Misión del Real; durante la intervención, se aseguraron 10 envoltorios conteniendo metanfetamina, con un peso neto de 2.615 gramos. El segundo caso ocurrió cuando Indalecio 'N', de 60 años, fue detenido en la colonia Matías Méndez.

Después de realizarle una revisión en la calle Guty Cárdenas y calle Venustiano Carranza, en su poder se encontró un envoltorio de metanfetamina, con un peso neto de 19.248 gramos. Finalmente, José Roberto 'N', de 37 años, fue detenido en la calle Misión Cucurpe y calle Misión del Sáric, de la colonia Francisco Eusebio Kino; en esta ocasión, se aseguraron 40 envoltorios de metanfetamina, con un peso neto de 10.781 gramos

En todos los hechos, los detenidos y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público, se efectuaron las periciales químicas correspondientes y fueron vinculados a proceso cada uno de los sujetos en sus respectivas audiencias. La Fiscalía de Sonora señaló que estos resultados refrendan su "compromiso de la con la lucha contra el narcomenudeo y el fortalecimiento de la seguridad pública mediante acciones coordinadas con corporaciones estatales y municipales".

De la misma manera, elementos de la Policía Estatal lograron la detención de dos personas por la posesión de sustancias ilegales en Ciudad Obregón. El hecho tuvo lugar en la colonia Robles del Castillo, al sur de la ciudad, donde los agentes, durante un recorrido de vigilancia, interceptaron a dos hombres que fueron identificados como Carlos 'N' y José 'N', de 27 y 30 años de edad, respectivamente, los cuales fueron sorprendidos con 80 envoltorios de droga.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora