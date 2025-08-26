CDMX no está controlada por cárteles, asegura Sheinbaum ante dichos de La Casa Blanca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes, rechazó de manera contundente las declaraciones de Stephen Miller, asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, quien afirmó que los cárteles del narcotráfico controlan la Ciudad de México (CDMX), región gobernada por la morenista Clara Brugada.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aclaró que estas afirmaciones no corresponden a la realidad y pidió a las dependencias competentes enviar información oficial a Estados Unidos (EU) para desmentir dichos señalamientos. La mandataria instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a hacer llegar a Miller las cifras oficiales sobre seguridad en la capital del país, con el objetivo de que cuente con información actualizada y verificable.

Hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad, la percepción de inseguridad ha disminuido en la ciudad. Hay que hacerle llegar al información para que sepa que hay un buen trabajo (en la CDMX)", dijo la presidenta.

De igual forma, la presidenta explicó que, desde 2018 a la fecha, la CDMX ha registrado una reducción cercana al 60 por ciento en homicidios dolosos, mientras que los delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja. Destacó que, si bien existen desafíos en materia de seguridad, los resultados muestran un avance significativo y reflejan el esfuerzo conjunto entre autoridades federales y locales.

Sheinbaum también subrayó que la actual administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dado continuidad a estas estrategias y ha reforzado la atención a los problemas de seguridad en distintos puntos de la capital. Según expuso, la percepción de inseguridad entre los habitantes de la ciudad también ha disminuido, lo que representa un indicador positivo de los avances alcanzados.

Las declaraciones de Stephen Miller se dieron en una entrevista con Fox News, donde aseguró que los cárteles criminales ejercen poder en CDMX. El funcionario defendió además la decisión del presidente Donald Trump de desplegar tropas en Washington D.C. como parte de una estrategia contra la inseguridad, advirtiendo que medidas similares podrían replicarse en otras ciudades gobernadas por demócratas.

En sus palabras, Miller comparó la violencia de las urbes estadounidenses con situaciones críticas en lugares como Bagdad o Etiopía, al tiempo que sostuvo que la capital mexicana estaría bajo control de organizaciones delictivas. Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno mantiene un trabajo diario en materia de seguridad, con una estrategia basada en la atención a las causas sociales de la delincuencia y en el principio de cero impunidad.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'