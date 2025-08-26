Custodio del Cereso disparó dentro del Hospital General de Guaymas y alarmó a pacientes

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este martes 26 de agosto de 2025, alrededor de las 6:00 horas, se vivieron momentos de verdadero pánico en el Hospital General de Guaymas, ubicado en la calle 12, entre avenida 8 y 9 del sector Centro. De acuerdo con versiones extraoficiales, un custodio del Cereso vigilaba a un reo que estaba bajo observación médica debido a su delicado estado de salud, pero lo que sucedió a continuación provocó gran alarma.

Al parecer, el hombre de identidad reservada accionó accidentalmente su arma, lo que causó temor entre los pacientes. Esto derivó en la movilización de autoridades locales, estatales e incluso federales al nosocomio. Afortunadamente, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas heridas; en caso de surgir más detalles, te los informaremos a través de TRIBUNA.

En otro tema, este mismo día el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la fuga de una persona privada de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Hermosillo. Cabe señalar que desde ayer comenzó a trascender la noticia de que un hombre había escapado de la prisión, pero hasta entonces solo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado se había pronunciado.

Las autoridades se movilizaron rápidamente al nosocomio

El mandatario estatal informó que la dependencia en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya se encuentra en proceso de investigación, y aclaró que muy pronto podrían reaprehender al delincuente. Sin embargo, el exsenador de la República (2018–2024) evitó dar más detalles, por lo que solo queda esperar la actualización de la información.

Lo más delicado es que se maneja la versión de que la fuga habría ocurrido el pasado sábado 23 de agosto y que los oficiales no se percataron sino hasta 48 horas después, lo que representaría un grave problema. No obstante, ninguna autoridad ha confirmado esta hipótesis que surgió en medios locales. Por ahora, la identidad del fugitivo permanece bajo reserva, así como el delito por el cual cumplía condena.

Fuente: Tribuna