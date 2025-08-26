DEA puso a Genaro García Luna al mismo nivel que 'El Chapo' y 'El Mayo', destaca Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este martes 26 de agosto, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre la declaración de culpabilidad de Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos (EU), donde aceptó pagar 15 mil millones de dólares por los crímenes de narcotráfico y delincuencia organizada.

En su respuesta, la presidenta mexicana destacó que el día de ayer, lunes 25 de agosto, la fiscal de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, reconoció que tanto México como su país está colaborando para detener al crimen organizado y frenar el tráfico de drogas, por lo que no hay tensión en la relación bilateral. Señaló que la coordinación sin subordinación continuará a favor de ambas naciones. Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que el día de ayer hubo "muchas cosas interesantes".

Una de las más destacadas, según la mandataria, fue que el director de la Administración de Control de Drogas? (en inglés: Drug Enforcement Administration; acrónimo: DEA) Terry Cole declaró y celebró que el Gobierno de EU ha detenido a tres grandes capos de la droga. En su lista, mencionó a Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón.

Lo que más me llamo el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, la declaración del director de la DEA 'hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: Primero García Luna, segundo 'El Chapo' y tercero 'El Mayo'', o sea pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón, así lo dijo [...] está interesante eso, ¿no?", mencionó la doctora

Cabe recordar que el día de ayer, lunes 25 de agosto de 2025, el líder crimina, Ismael 'El Mayo' Zambada, se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y crimen organizado ante una corte de Nueva York. Confesó a las autoridades haber liderado el Cártel de Sinaloa durante 50 años, y que en ese periodo dio sobornos a políticos, policías y militares mexicanas, sin embargo, no se revelaron nombres.

El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que debe existir una denuncia que respalde las declaraciones del capo, para así proceder como dicta la ley.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'