Dejan narcomensaje: Dos hombres ejecutados a balazos son hallados en Navolato

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- Durante la mañana de este martes 26 de agosto de 2025, autoridades de Sinaloa localizaron a dos hombres asesinados a balazos en el municipio de Navolato, más específicamente en un entronque de la carretera Culiacancito-La Palma con el poblado Lo de Sauceda, perteneciente a la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida popularmente como 'La Palma'. El hallazgo desplegó un operativo de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, los occisos fueron identificados como Benito 'N' y Luis Orlando 'N', de 55 y 30 años respectivamente, ambos con domicilio en la citada sindicatura. Los dos sujetos fueron descritos como personas de tez morena clara y complexión robusta y estaban recostados boca abajo y trascendió que en el área había un narcomensaje. Un reporte a las líneas de emergencia del 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hallazgo.

Los familiares deberán acudir ante el representante social de la dependencia estatal con la documentación requerida para que les entreguen los cuerpos y puedan realizar los servicios funerarios en las próximas horas", explicó el medio anteriormente referido con respecto a este nuevo caso violento registrado en el estado.

Como primeros respondientes, elementos del Ejército Mexicano se arribaron a la ubicación y pudieron confirmar la presencia de los individuos sin vida, además de que presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, los militares acordonaron el perímetro con cinta amarilla y solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Una vez en el lugar, agentes investigadores de la dependencia estatal se encargaron de entrevistarse con familiares de las víctimas mortales. Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedaron a bajo el resguardo del Ministerio Público a la espera de realizarles la necropsia de ley y así poder ser entregados a sus respectivas familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui