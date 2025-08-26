Detienen a 'El Chango', otro machetero implicado en múltiples asaltos en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, ubicaron y arrestaron a un hombre identificado como Adrián Alberto 'N', de 24 años de edad, alias 'El Chango', quien está acusado de diferentes casos de asalto a mano armada. La detención se realizó aproximadamente a las 12:10 horas, en las calles Soyopa, entre José S. Healy y José Carmelo, de la colonia Pimentel, en la zona centro de la capital sonorense.

Este individuo contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia, contra dos o más personas. Esta orden de captura lo señalaba como un objetivo prioritario dentro del área del Cerro de la Campana. Durante el proceso de detención, al individuo se le encontraron cinco envoltorios que contenían una sustancia granulada, la cual fue identificada como metanfetamina, comúnmente conocida como crystal.

Adrián Alberto 'N', alias 'El Chango', fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente para dar seguimiento a los procedimientos legales pertinentes. Este no es el primer operativo que se hace en la zona para capturar a asaltantes.

El generador de violencia fue arrestado por policías municipales

El más reciente es el caso de Walter Francisco 'N', de 25 años de edad, a quien le formularon imputación después que fue detenido en días recientes por su presunta responsabilidad en los delitos de robo empleando violencia y amenazas, así como robo calificado agravado, con machete, en contra de diversas víctimas en Hermosillo, así lo informó el pasado domingo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante las audiencias iniciales derivadas de las órdenes de aprehensión ejecutadas en su contra, el Ministerio Público presentó pruebas sobre los hechos imputados, mientras que el juez le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar. De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los crímenes sucedió el 3 de febrero de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en un parque ubicado en la colonia Las Pilas.

En el lugar, el señalado amagó con un machete a una víctima para despojarlo de sus pertenencias. Otro de los hechos ocurrió el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 22:30 horas, en las inmediaciones de la colonia Centro, donde el agresor, acompañado de diversas personas, cometió otro hurto contra dos hombres.

Fuente: Tribuna