Forzaba a mujer a intimar con hombres a cambio de dinero; irá 26 años a cárcel de Edomex

Coacalco, Estado de México.- Un hombre llamado Jorge Solís Rodríguez fue sentenciado a 26 años y 3 meses de prisión, luego de quedar comprobada su responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena, cometido en agravio de una mujer de 31 años de edad, a quien obligaba a sostener relaciones íntimas con hombres a cambio de dinero, reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La investigación precisó que, en el mes de mayo de 2021 y hasta agosto del año 2023, este individuo obligó a la víctima a llevar a cabo esta actividad en un inmueble ubicado en la colonia El Gigante, del municipio de Coacalco. De la indagatoria se determinó que este sujeto además fotografiaba a la víctima cuando realizaba esta acción. El dinero que obtenía la mujer afectada debía entregarlo al implicado, quien se benefició de esta actividad.

De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía mexiquense derivado de una denuncia, por lo que fueron llevados a cabo actos de investigación de gabinete y campo. Con el avance en la indagatoria, el Representante Social solicitó a la autoridad judicial librar orden de aprehensión en contra de este individuo, mandamiento judicial al cual le dieron cumplimiento elementos de la Policía de Investigación, en el mes de septiembre del año 2024.

Tras ser capturado, Jorge Solís Rodríguez fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien luego de revisar las pruebas aportadas por el Representante Social y tras proceso legal, le dictó esta sentencia. Además de la pena privativa de libertad, este individuo deberá pagar multa de 2 millones 360 mil 085 pesos, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

Por otro lado, autoridades del Estado de México lograron la detención de Kevin Arturo 'N', quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra su pareja sentimental. La captura se realizó en el municipio de Cuautitlán, después del crimen cometido el pasado 16 de mayo en un domicilio de la colonia Valle Verde, en Toluca, donde atacó con arma blanca a una joven de 22 años de edad.

Fuente: Tribuna