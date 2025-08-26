Frente a una iglesia, gatilleros asesinan a balazos a 'La Chuy' al norte de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 26 de agosto de 2025 se registró un ataque armado que cobró la vida de una mujer, cuya identidad se desconoce, en las inmediaciones de un mercado abandonado de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, popularmente conocido como 'El Tamarindo', ubicada al norte de Culiacán. Corporaciones policiacas fueron alertadas sobre el hecho y desplegaron un fuerte operativo de seguridad.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, extraoficialmente trascendió que la víctima fue identificada como 'La Chuy', de aproximadamente 30 años de edad. Asimismo se dijo que la víctima era de complexión robusta y que vestía blusa negra de corazones y unas mallas negras antes de ser asesinada a balazos. Alrededor de las 14:40, una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1 reportó la agresión armada.

De acuerdo con informes preliminares, la fémina se encontraba en la calle Palos Verdes, entre Miguel Hidalgo y Costilla y Antonio Rosales, frente a un jardín de niños y una iglesia, cuando gatilleros desconocidos abrieron fuego en su contra hasta arrebatarle la vida. Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), arribaron al sitio y confirmaron el hecho.

Posteriormente, los uniformados acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Peritos y agentes investigadores se encargaron de cumplimentar con los trabajos de campo para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde será resguardado hasta ser reclamado.

Lunes violento en Sinaloa

Con respecto a los hechos delictivos registrados el lunes 25 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó dos homicidios dolosos en la localidad de El Camarón, en Escuinapa. Los hallazgos de los cuerpos se suscitaron durante los bloqueos carreteros, tanto en la carretera Internacional México 15 libre como en la autopista Mazatlán-Tepic. Autoridades atribuyeron estos hechos a grupos del crimen organizado que operan en la zona.

