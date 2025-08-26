(FUERTE VIDEO) Pareja de motociclistas se accidenta en Mazatlán; hay un muerto

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Un trágico accidente vial se registró durante este martes 26 de agosto de 2025 en las inmediaciones de la colonia López Mateos, ubicada en Mazatlán. Según medios locales, una pareja viajaba a bordo de una motocicleta cuando sufrieron un derrapa que derivó en un fuerte impacto contra un árbol para posteriormente caer al interior de un canal pluvial. Se reportó que el hombre, quien conducía la unidad, perdió la vida en el lugar.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, los jóvenes se movilizaban por el carril de norte a sur de la carretera Internacional México 15 al norte, cuando el conductor, identificado preliminarmente como Oswaldo 'N', perdió el control de la motocicleta Italika de color negro con azul en la que viajaban. Tras derrapar unos metros y estrellarse, las víctimas sufrieron una caída desde una altura de más de dos metros hacia el canal.

Testigos del percance llamaron a las líneas de emergencia del 911 y solicitaron el apoyo por parte de los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Estatal Preventiva y de Tránsito se movilizaron al sector como primeros respondientes, al igual que personal de la Cruz Roja. Al brindar la respectiva atención médica, los paramédicos confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, la fémina fue trasladada de emergencia al Hospital General de Mazatlán para recibir la atención médica correspondiente. Una vez que se constató la muerte de Oswaldo 'N', de 31 años de edad, los uniformados acordonaron el perímetro con cinta amarilla y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Servicios periciales y de investigación de la dependencia estatal se encargaron de las diligencias de ley.

Cuando concluyeron los trabajos en el sitio del incidente, la autoridad competente ordenó el traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley y será resguardado por el Ministerio Público hasta que sea oficialmente reclamado por sus familiares a través de la documentación requerida.

Fuente: Tribuna del Yaqui