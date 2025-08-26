Hallan restos humanos en bolsas de plástico junto a narcomensaje en Nuevo León

Comparta este artículo

Apodaca, Nuevo León.- La mañana de este martes 26 de agosto de 2025, habitantes de Apodaca, Nuevo León, reportaron el hallazgo de restos humanos al interior de tres bolsas de plástico en calles de la colonia Nuevo Las Puentes. Informes preliminares arrojaron que vecinos del sector estaban en una parada del transporte público y se percataron de los bultos sospechosos, por lo que alertaron a las autoridades competentes.

Según información proporcionada por el medio Telediario Monterrey, el descubrimiento se registró a unos 40 o 50 metros al norte de la avenida Concordia, junto a un terreno baldío y frente a un parque público, en el cruce de las calles Cobre y Cromo. Trascendió que los restos humanos presuntamente se encontraban mutilados y que en el área se encontró un narcomensaje. A través de los exámenes forenses, autoridades determinarán la identidad de la víctima.

Para atender el reporte, elementos de la Policía Municipal de Apodaca, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística, así como los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, arribaron al lugar de los hechos. Oficiales municipales acordonaron el perímetro para preservar la escena, por lo que la circulación de peatones y automovilistas se vio afectada en el cruce anteriormente mencionado.

De igual manera, las autoridades investigan las cámaras de seguridad pública y privada en la zona, para intentar dar con el paradero del o los responsables del crimen", indicó el medio de comunicación citado.

Una vez terminadas las diligencias en el área, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizarán los estudios pertinentes para identificar a la persona fallecida e informar a sus familiares.

Asesinan a joven frente a negocio de pollos

En otro hecho violento registrado en Nuevo León, un joven identificado como Ángel Ignacio 'N', de entre 20 y 25 años, fue asesinado a balazos cuando caminaba por calles de la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina. Los hechos tuvieron lugar sobre la avenida Perimetral Norte, entre las calles San Juan del Río y San Martín Tuxtla, frente a un negocio de venta de pollos.

Fuente: Tribuna del Yaqui