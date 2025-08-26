Horror en La Paz: Descubren fosas clandestinas con 66 cuerpos en Baja California

Comparta este artículo

La Paz, Baja California.- El horror de la crisis de desapariciones forzadas en México se hace presente nuevamente en México con el hallazgo de fosas clandestinas con 66 cuerpos en La Paz, Baja California. El colectivo de Búsqueda X La Paz ha registrado los hechos en fotos para dar cuenta de la tragedia que se está viviendo en el país; el suceso fue registrado en la carretera La Paz-San Juan de la Costa.

Mediante sus redes sociales, el colectivo Búsqueda X La Paz confirmó el horror al identificar decenas de restos humanos, en lo que se considera un cementerio ilegal. En el sitio, el pasado domingo se localizaron cinco fosas más, con lo que ya sumarían 66 osamentas humanas, según lo han confirmado miembros del colectivo a medios nacionales.

El colectivo indicó que se reportó que el pasado 24 de agosto se logró la localización; esta se dio en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado de Baja California. Se afirmó que, una vez que se haga el procesamiento de las fosas, se sabrá qué vestimentas tienen y algunas características que pudieran salir de ellas.

Gabriel Manríquez, coordinador del colectivo, afirmó que estarán buscando brecha por brecha hasta agotar cada entrada de esa carretera para poder descartar todo el lugar. Ante esto, se ha hecho un llamado urgente a las familias con personas desaparecidas, especialmente desde 2020, para que se acerquen a la Procuraduría General de Justicia del Estado y proporcionen muestras de ADN.

La Paz en crisis por desapariciones

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), en La Paz se tiene un registro de 373 personas desaparecidas, siendo uno de los municipios con más casos, lo que habla de la crisis de violencia en la que se vive.

Piden tener más conciencia

En un comunicado, el colectivo pidió tener más conciencia sobre el grave problema de la desaparición forzada. "La desaparición forzada es una violación grave a los derechos humanos, y su atención debe ser una responsabilidad del Estado, independientemente de ideologías políticas. La búsqueda de personas desaparecidas debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad, dejando de lado las diferencias políticas para priorizar la solidaridad con las víctimas y sus familias", compartió el colectivo en Facebook.

Fuente: Tribuna del Yaqui