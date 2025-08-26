Incendio de auto desata PÁNICO entre visitantes de la Casa de la Cultura en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A muy temprana hora de este martes se reportó un terrible incidente en la Casa de la Cultura de Hermosillo, ubicada en el bulevar Agustín de Vildósola esquina con avenida de la Cultura, en pleno centro de la ciudad. Al parecer, un vehículo estacionado comenzó a salir fuego del área del motor, y posteriormente las llamas se hicieron bastante visibles.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce qué pudo haberlo provocado; en caso de que surjan más datos, como es frecuente, se informará a través de TRIBUNA. El pánico generado hizo que los dueños retiraran las unidades cercanas para evitar que resultaran afectadas.

No se reportan pérdidas humanas; sin embargo, los daños materiales se estiman en aproximadamente 90 mil pesos, valor del automóvil. Al lugar acudieron de inmediato elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo para sofocar el fuego. Además, otras autoridades locales estuvieron presentes para recabar información y posteriormente investigar las posibles causas del accidente.

La situación la controlaron los bomberos

Rescatan a joven de incendio

Como se informó en TRIBUNA, ayer personal de la Policía Municipal de Hermosillo logró rescatar a un joven de 27 años de un incendio en la colonia Los Arroyos, al sur de la capital de Sonora. Los agentes Avilés Murrieta, Meléndrez Moreno, Avendaño Díaz y Orduño Paredes recibieron una llamada y se movilizaron al domicilio ubicado en las calles Arroyo los Cuates y Arroyo los Batochis.

Afortunadamente, aunque fue localizado inconsciente dentro de su habitación, logró recuperarse. Fue trasladado al Hospital General del Estado de Sonora para recibir atención médica, mientras los bomberos controlaban las llamas. Se cree que el incidente pudo haber sido causado por una veladora, por lo que se hace un llamado a extremar precauciones con objetos encendidos.

Fuente: Tribuna