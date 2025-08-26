Irrumpió en casa de Hermosillo, secuestró a dos personas y les propinó brutal golpiza

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un hombre identificado como Jesús Manuel 'N' fue arrestado y vinculado a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con violencia, así como privación ilegal de la libertad agravada, cometidos en contra de tres víctimas en Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que los hechos sucedieron el pasado el 24 de enero, alrededor de las 15:00 horas.

El señalado, en compañía de otros sujetos, ingresó con violencia a un domicilio ubicado en la colonia Real del Carmen, donde intimidaron a las víctimas, entre ellas una mujer, con un objeto tipo arma de fuego. Posteriormente, sustrajeron diversos bienes, entre ellos una computadora, una tableta electrónica, un reloj inteligente, una cámara de vigilancia, una bocina asistente virtual y aproximadamente 40 mil pesos en efectivo.

Los responsables golpearon con puños, pies y un tubo metálico a José Juan 'N' y posteriormente obligaron a él y a Félix 'N' a abordar un vehículo, secuestrándolos y trasladándolos a una vivienda desconocida, donde continuaron agrediéndolos físicamente, ocasionándoles lesiones de consideración. Durante la audiencia, un juez de control resolvió imponerle al detenido prisión preventiva justificada, como medida cautelar.

Además, fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, a solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar con rigor los delitos de alto impacto, fortalecer las acciones penales y garantizar justicia a las víctimas, salvaguardando la seguridad de la sociedad sonorense".

Cabe recordar que, autoridades de Hermosillo formularon imputación en contra de Walter Francisco 'N', de 25 años de edad, después que fue detenido en días recientes por su presunta responsabilidad en los delitos de robo empleando violencia y amenazas, así como robo calificado agravado, en contra de diversas víctimas. Este individuo usaba un machete para intimada a transeúntes y robarles sus pertenencias.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora