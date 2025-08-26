Joven drogada invade una vivienda en Coahuila; comió elotes y alimentó gallinas

Comparta este artículo

Saltillo, Coahuila.- En un insólito caso registrado en la ciudad de Saltillo, Coahuila, una joven de 19 años, identificada como Ana Sofía 'N', fue detenida por elementos de la Policía Municipal por el delito de allanamiento de morada en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Jerusalén. Según el testimonio de la víctima, la invasora presentó una actitud fuera de lo común y se negó a abandonar la propiedad, por lo que solicitó apoyo por parte de las autoridades locales.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Telediario Laguna, el propietario realizó el reporte aproximadamente a las 10:10 horas de este martes 26 de agosto de 2025, pidiendo la presencia policial en la calle Yemin, manzana 11. El hombre denunció que la fémina comenzó a comerse unos elotes que se estaban cociendo sobre la estufa, además de haber alimentado a las gallinas que estaban en la parte trasera de la vivienda.

Al cuestionarla sobre sus acciones, la mujer le respondió que le pagaría por darle de comer a las aves, a lo que el propietario le pidió que se retirara. Sin embargo, al negarse a salir del lugar, el hombre solicitó apoyo policial", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Una vez aprehendida, los oficiales trasladaron a Ana Sofía 'N' hacia las instalaciones de la delegación municipal, lugar en el que se le practicó un dictamen médico que arrojó que la infractora se encontraba bajo el efecto de algún estupefaciente. Asimismo, una motocicleta marca Vento, modelo 2021, en la que viajaba la detenida, fue trasladada a un corralón. Hasta el momento se desconoce qué sanción podría enfrentar la chica en cuestión.

Lo detienen por golpear a una niña

En otro caso registrado en el estado de Coahuila, la Policía Municipal de Torreón arrestó a un hombre de 45 años, identificado como Reyes 'N', por presuntamente golpear en la cabeza a una menor en calles de la colonia Cuca Orona. El sujeto fue denunciado por la madre de la víctima, quien aseguró que el detenido se mostraba alterado y gritaba groserías en plena vía pública. Vecinos del sector denunciaron que este tipo de comportamiento era recurrente en el individuo.

Fuente: Tribuna del Yaqui