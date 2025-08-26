Lamentable hallazgo al sur de Sonora: Aparece cráneo humano a orillas del Río Mayo

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Durante la tarde de ayer lunes 25 de agosto se informó que elementos de la Policía Municipal de Etchojoa respondieron a un reporte sobre el descubrimiento de restos humanos. El aviso, recibido alrededor de las 16:00 horas, movilizó a las autoridades a orillas del Río Mayo, donde fue encontrado un cráneo humano, por lo cual, el área fue asegurada por las autoridades para preservar cualquier indicio relevante.

Poco después, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el lugar para el levantamiento de la pieza ósea, que fue trasladada a un laboratorio forense, donde se realizarán los análisis pertinentes. Estos estudios buscarán determinar la antigüedad de los restos, intentar establecer una posible identidad y esclarecer las circunstancias que pudieron haber llevado a su ubicación en el sitio.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información adicional sobre el hallazgo, y no se ha confirmado si existe alguna conexión con casos de personas reportadas como desaparecidas en la región. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio inicio a una investigación para dar seguimiento a este hecho y esclarecer lo sucedido.

El lugar donde fue encontrado el cráneo humano

Solo un día después, este martes 26 de agosto, se localizó un cuerpo en el Valle del Yaqui, justo en la calle 3, entre calles 300 y 400, ubicada en Ciudad Obregón. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se conocen muchos detalles de la víctima, solo se comenta que se trata de un joven. Las autoridades locales y los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes en el sitio.

De acuerdo con información extraoficial, el cadáver fue encontrado en un predio, a un costado de un canal de riego. La escena fue acordonada por los agentes, entre los que se incluyen policías municipales. Asimismo, de las pruebas se encargaron peritos de la Fiscalía de Sonora, por lo que se espera que en algún momento el Ministerio Público presente un informe detallado a través de sus redes sociales. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación.

